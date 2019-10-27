رقم جديد بانتظار محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام

يستعد نادي ليفربول لمواجهة توتنهام مساء اليوم الأحد علي ملعب آنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج".

يبحث النجم المصري محمد صلاح، عن هدفه الـ50 في مختلف المسابقات مع ليفربول اليوم الأحد، خلال مواجهة الفريق اليوم أمام توتنهام ضمن

منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما

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الإيطالي.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ50 في المباراة الـ58 على ملعب "أنفيلد"، ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد من الاهداف في اقل عدد من مباريات، بعد الانجليزي روجر هانت الذي وصل للهدف الـ50 في 55 مباراة.

يحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة ، بينما يأتي نادي نادي توتنهام في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.