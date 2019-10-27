رياضة | حقيقة ترشح حازم إمام لانتخابات الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة ترشح حازم إمام لانتخابات الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مقرب من حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم عن موقف الأخير وتفكيره في الفترة المقبلة بشأن انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وكان حازم إمام قد تقدم بإستقالته من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التعثر في بطولة أمم افريقيا الأخيرة والخروج من الدور ثمن النهائي على يد جنوب افريقيا بهدف نظيف.

وأكد المصدر أن الثعلب الصغير تفكيره حاليًا منصب على المجال التدريبي والحصول على بعض الدورات التدريبية وخوض فترة معايشة في الخارج، مشيرًا إلى أنه لا يضع خطوة الإدارة في أولوياته حاليًا.

وأشار إلى أن حازم تعرض لضغوطات شديدة في الدورة السابقة من أجل الترشح في مقعد الرئيس لكنه رفض واعتبر أن الوقت سابق لأوانه، مؤكدًا أن قراره لم يتغير كثيرًا ولا يستعجل خوض تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

Advertisements

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

ويتمتع حازم إمام بشعبية كبيرة بين جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية لكنه لم يحسم موقفه بشأن الانتخابات ويفضل تجهيز نفسه بصورة جيدة والوصول إلى أفضل مستوى من كل النواحي حتى يكون على قدر طموحات الجماهير.