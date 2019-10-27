رياضة | أخبار ليفربول اليوم الاحد| محمد صلاح يستعد لكتابة التاريخ ضد توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ليفربول اليوم الاحد| محمد صلاح يستعد لكتابة التاريخ ضد توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول اليوم الموافق الأحد 27 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد محمد صلاح لكتابة التاريخ ضد توتنهام هوتسبير، في قمة الجولة العاشرة من البريميرليج .

محمد صلاح يستعد لكتابة التاريخ خلال مباراة ليفربول ضد توتنهام

يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع ليفربول ضد توتنهام، والتي ستنطلق السادسة والنصف مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

ويدخل النجم المصري محمد صلاح لمباراة ليفربول ضد توتنهام بهدف خاص، وهو تسجيل الهدف رقم 50 له في ملعب "أنفيلد" بمختلف المسابقات الانجليزية والأوروبية .

وقبل مباراة ليفربول ضد توتنهام، كان صاروخ الشرق محمد صلاح قد أحرز 49 هدفاً في 57 مباراة خاضها مع الريدز على ملعب أنفيلد بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية .

كما بات الفرعون المصري على أعتاب دخول نادي المائة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث اقترب من الوصول إلى المباراة رقم 100 طوال مسيرته بمسابقة المحلية الانجليزية.

ومن المقرر أن يسجل مومو الظهور رقم 96 له بمسابقة الدوري الانجليزي عندما يستضيف ليفربول نظيره توتنهام بملعب "أنفيلد"، في السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج .

نجم ليفربول السابق يؤكد معاناة كلوب بدون محمد صلاح

أشار جلين جونسون نجم فريق ليفربول السابق، عن معاناة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حال عدم وجود محمد صلاح في قيادة خط هجوم الفريق .

وأوضح في تصريحاته لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن كلوب يعاني بدون صلاح رغم وجود الثنائي روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.

وأضاف نجم ليفربول السابق :"من الواضح أن محمد صلاح لديه فارق كبير مع ليفربول، مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أظهرت أن صلاح صاحب جودة عالية في الفريق".

وأنهى :"ليفربول مع صلاح يكون أفضل بشكل واضح مع تواجد فيرمينو وماني".

نجم إفريقي جديد على رادار ليفربول

أشارت شبكة دون بالون الإسبانية، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم إفريقي جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن هناك اهتمام من ليفربول بالنجم النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي .

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وتابعت، أن اهتمام ليفربول بالجناح النيجيري صاحب الـ 20 عامًا يأتي في ضوء إمكانياته للعب على الجناحين، وهو المركز الذي يشارك به الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني .

وأكدت ، أن مسئولو ليفربول قد لاحظوا حالة النضج الكروي الذي ظهر به نجم نيجيريا الشاب مع فريقه فياريال، بعد مشاركته في 9 مباريات مع الغواصات الصفراء أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما .

نجم ليفربول الشاب يبرز دور صلاح ويتمنى فوز فان دايك بالكرة الذهبية

أشاد ريان بروستر لاعب فريق ليفربول الشاب بالدور الذي يلعبه النجم محمد صلاح في النادي الإنجليزي، معربًا عن آماله في فوز المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بالكرة الذهبية لهذا العام.

قال نجم ليفربول الشاب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": "لقد تسببت أهداف مو صلاح في تحقيق الفوز لنا في الكثير من المباريات في الموسم الماضي".

وأضاف: "أهم أهدافه بالنسبة لي كان الذي سجله أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، نحن نعتمد عليه كثيرًا لتسجيل وصناعة الأهداف وتحقيق الفوز".

وتابع: "نحن نعتمد أيضًا على فان دايك في خط الدفاع، إلى جانب أليسون، من أجل الحفاظ على نظافة الشباك ومساعدة خط الهجوم في مهمته".

وتسائل: "لماذا لا يفوز مدافع بالكرة الذهبية؟ الناس يقولون أن فان دايك تمكن من تغيير ليفربول بعد مساعدته في الحفاظ على نظافة الشباك في الكثير من المباريات".

وأنهى: "الجميع يثق في لاعبينا الأربعة في خط الدفاع وأليسون، آمل أن يتمكن فان دايك من الفوز بالكرة الذهبية".

هاري كين يتوعد ليفربول

يستعد النجم الإنجليزي هاري كين لقيادة هجوم فريقه توتنهام ضد ليفربول، في المباراة النارية التي ستنطلق السادسة والنصف مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

وأكد هاري كين أن ليفربول ليس محصنًا من الخسارة على ملعبه مشيرًا إلى استعداد فريقه للفوز وخطف النقاط الثلاثة.

وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "فان دايك مدافع رائع لكنه غير منيع وكذلك ليفربول، علينا التركيز على أنفسنا وأي فريق يمكن أن يخسر وسوف نحاول فعل ذلك في أنفيلد".

وأضاف قائد توتنهام:" مواجهتي ضد فان دايك لن تكون فقط رجل لرجل ولكن أكبر من ذلك، لقد قدّم مستوى رائعًا في موسمين مع ليفربول".

وأنهى: "المباراة ستكون بين فريقين من طراز رفيع وكل شيء وارد، نحن حاليًا نتنافس في البريميرليج وكذلك في دوري أبطال أوروبا ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".