رياضة | المصري البورسعيدي يكتسح كوت دي أور برباعية في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي يكتسح كوت دي أور برباعية في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم أحمد ياسر لأبناء بورسعيد مبكرًا عن طريق أحمد ياسر والذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تلقيه تمريرة طولية من وسط الملعب ليسدد الكرة داخل الشباك.
وفي الدقيقة 13 ومن ضربة رأسية قوية أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب إيهاب جلال بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المصري تعزيز التقدم، لينجح أوستن أوموتو في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88، ويختتم أحمد جمعة مسلسل أهداف الضيوف مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز المصري برباعية نظيفة.
وبهذه النتيجة اقترب المصري من الصعود لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في مصر.