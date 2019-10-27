رياضة | المصري البورسعيدي يكتسح كوت دي أور برباعية في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي يكتسح كوت دي أور برباعية في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع المصري البورسعيدي قدمًا ونصف في طريقه نحو التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" بعدما حقق الفوز على مضيفه كوت دي أور من سيشل بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم في ذهاب دور الـ32 الثاني من البطولة.

تقدم أحمد ياسر لأبناء بورسعيد مبكرًا عن طريق أحمد ياسر والذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تلقيه تمريرة طولية من وسط الملعب ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 13 ومن ضربة رأسية قوية أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب إيهاب جلال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المصري تعزيز التقدم، لينجح أوستن أوموتو في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88، ويختتم أحمد جمعة مسلسل أهداف الضيوف مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز المصري برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة اقترب المصري من الصعود لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في مصر.