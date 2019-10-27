رياضة | 3 أندية تطلب نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية تطلب نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت العديد من الأندية في الدوري المصري بخط المفاوضات مع محمد عنتر لاعب فريق الزمالك للتعاقد معه في يناير المقبل.

ولم يحصل عنتر على فرصته بشكل كامل مع الزمالك حتى الآن وهو ما جعل الأندية تفاوضه من أجل الحصول على خدماته.

وجاءت أبرز العروض للاعب من وادي دجلة والمقاولون العرب والإسماعيلي.

ويعاني عنتر مع الزمالك بسبب استبعاده المتكرر من المباريات وعدم حصوله على فرصته مع الفريق.

وكان الظهور الأخير له أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا وخرج بين شوطي اللقاء بسبب مستواه الضعيف.

ودخل عنتر قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك في يناير المقبل حال إبرام صفقة جديدة واستبدال مقعده في قائمة القلعة البيضاء لإتاحة مكان لضم لاعب جديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عنتر في يناير من الموسم قبل الماضي من صفوف الآسيوطي سبورت "بيراميدز حاليًا" مقابل 15 مليون جنيه لكنه لم يترك بصمة.

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واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.