رياضة | محمد صلاح يستعد لكتابة التاريخ مع ليفربول ضد توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يستعد لكتابة التاريخ مع ليفربول ضد توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع ليفربول ضد توتنهام، والتي ستنطلق السادسة والنصف مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

ويدخل النجم المصري محمد صلاح لمباراة ليفربول ضد توتنهام بهدف خاص، وهو تسجيل الهدف رقم 50 له في ملعب "أنفيلد" بمختلف المسابقات الانجليزية والأوروبية .

وقبل مباراة ليفربول ضد توتنهام، كان صاروخ الشرق محمد صلاح قد أحرز 49 هدفاً في 57 مباراة خاضها مع الريدز على ملعب أنفيلد بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية .

Advertisements

كما بات الفرعون المصري على أعتاب دخول نادي المائة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث اقترب من الوصول إلى المباراة رقم 100 طوال مسيرته بمسابقة المحلية الانجليزية.

ومن المقرر أن يسجل مومو الظهور رقم 96 له بمسابقة الدوري الانجليزي عندما يستضيف ليفربول نظيره توتنهام بملعب "أنفيلد"، في السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج .

ويدخل ليفربول ضد توتنهام، متصدرًا لجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن أقرب ملاحقية مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة .