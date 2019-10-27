رياضة | كيف يستعد رينيه فايلر لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يستعد رينيه فايلر لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون والإداري قبل بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تحضير عدد من المباريات للفرق الثلاثة المشاركة ضمن مجموعته، لمعرفة أساليب وطرق اللعب ودراستها خلال فترة المعسكر الخارجي.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، النادي الأهلي بمواعيد أول ثلاث مباريات للفريق الأول، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى لدور المجموعات يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل، بينما تقام مباراة الجولة الثانية 6 ديسمبر أمام الهلال السوداني في القاهرة، على أن يخوض الأهلي المباراة الثالثة في القاهرة أيضا، أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل.

ويعود الفريق، للتدريبات الجماعية عصر اليوم استعدادا للمعسكر الخارجي، والمقرر إقامته نهاية الشهر الحالي خلال فترة توقف الدوري.

وكان فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة للحصول على قسط من الراحة وزيارة أسرتهم خاصة أن الفريق لا يرتبط بأي أحداث في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 31 أكتوبر الجاري، للدخول في معسكر مغلق لمدة إسبوع يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

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فايلر يؤجل سفره بسبب المعسكر الخارجي

وقرر السويسري رينيه فايلر، تأجيل سفره إلى سويسرا، عقب نهاية المعسكر الخارجي، للاطمئنان على أسرته خلال توقف الدوري.

وكان من المفترض أن يغادر فايلر، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لبدء إجازته، إلا أن إرتباط الفريق بمعسكر خارجي حال دون ذلك.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".