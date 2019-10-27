رياضة | ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضرب برشلونة في الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فإن استراتيجية ريال مدريد هي خطف كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأضافت التقارير بأنه بعد جلب إيدين هازارد الصيف الماضي ، البيت الأبيض ينوي الضرب مجدداً الصيف المقبل، فإدارة ريال مدريد مستعدة لكل شيء من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي.