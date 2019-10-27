رياضة | حسام البدري يقدم طلباً خاصاً لمحمد بركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يقدم طلباً خاصاً لمحمد بركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر طلب خاص من محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، اليوم قبل الإعلان عن قائمة منتخب مصر إستعداداً لمعسكر نوفمبر القادم والذي سيخوض فيه المنتخب اولي المباريات الرسمية تحت قيادة الجهاز الجديد والذي يقوده حسام البدري، والمكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وطلب حسام البدري من مدير المنتخب تجهيز التقارير الخاصة بالمنتخب والتي سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري مدربي الفراعنة السابقين.

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ويرغب الجهاز الفني للفراعنة في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربي المنتخب السابقين للاطلاع عليها بشكل عام.

وكان البدري قد أعلن عن ضم 6 محترفين للمعسكر القادم وهم.

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني لاعب بشكتاش التركي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.