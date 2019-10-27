رياضة | مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الحسابات للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقررت إدارة يونايتد، إيقاف المفاوضات مع الويلزي جاريث بيل نجم الميرنجي، وعدم الاحتياج لخدماته خلال الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، اليوم أن بيل أصبح خارج حسابات النرويجي آولي جونار سولشكاير المديؤ الفني، بعدما كان على رأس إهتماماته بالصيف الماضي.

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وأوضحت الصحيفة، أن سولشكاير وضع أهدافا أخرى لجلبها في الشتاء، قادرة على صناعة الفارق وإعادة الفريق لسابق عهده.

وتابعت، أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن مدريد الصيف الماضي، بعدما أعلن النادي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، رغبتهما في التخلي عن خدماته.

واختتمت الصحيفة: "بيل فضل عدم الرحيل رغم حديث المدير الفني، وقرر الاستمرار بين صفوف الملكي حتى الآن، وبدأ يحصل على المشاركات خلال البطولات".