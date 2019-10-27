رياضة | أزمة في تذاكر مباراة الهلال والنصر.. و"صلة" تعتذر (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في تذاكر مباراة الهلال والنصر.. و"صلة" تعتذر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "صلة السعودية " عن أسباب الأزمة التي حدثت خلال توزيع تذاكر مباراة الهلال ضد النصر، بديربي الرياض لحساب الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صلة تصدر بيانا للاعتذار للجماهير



وأكدت الشركة أن قرار إلغاء تذاكر جماھیر الھلال التي جرى شراؤھا في المدرج الخاص بفريق النصر، كان بسبب خلل في النظام.

وأصدر شركة "صلة السعودية" بيانا جاء كالآتي:-

"تود شركة صلة أنت توضح للجمهور الكريم بأن الخطأ الواقع في ديربي الهلال والنصر، كان بسبب خلل في النظام، تم إكتشافه بعد مرور 11 دقيقة من وقت بدء بيع التذاكر وتم تداركه مباشرة".

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وتابعت، " اتضح خلال تلك الدقائق بيع عدد 1625 تذكرة من 624 معرف هلالي بالقسم c والخاص بجماهير النصر".

واختتمت الشركة بيانها، "بناءا عليه تعتزر شركة صلة لجماهير الفريقين عن هذا الخطأ غير المقصود، كما أنه سيتم تسليم هذه التذاكر لإدارة نادي النصر، إلى جانب التواصل مع الجماهير التي قامت بشراء التذاكر لتعويضهم عنها في مباراة أخرى أو استرداد مبالغهم".

النصر يحل ضيفا ثقيلا على الهلال



ويحل النصر بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، ضيفا ثقيلا مساء اليوم على الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني،في السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة بملعب جامعة سعود بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.