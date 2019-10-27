رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم قمة نارية منتظرة بين روما ضد ميلان حيث شهدت مباريات الأمس في الدوري الإيطالي العديد من المفاجأت، جاء على رأسها سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي، وكذلك تعثر الإنتر ضد بارما.

سقوط يوفنتوس في فخ التعادل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتشي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه اليوفي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأمس على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتقدم يوفنتوس في النتيجة عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل من خلال ركلة جزاء أيضًا نفذها بنجاح ماركو مانكوسو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

الإنتر يتعثر ضد بارما

وتعثر الإنتر أمام بارما بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإيطالي، وسجل هدفي إنتر ميلان كلًا من أنطونيو كاندريفا، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 23، و51 من زمن المباراة، بينما سجل ثنائية بارما كلًا من يان كرامو، وجيرفينهو في الدقيقتين 26، و29 من عمر المباراة.

مباراة روما ضد ميلان

حيث تنطلق مباراة ذئاب روما أمام ميلان، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق حفيظ الدراجي.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد ميلان

1- يوفنتوس 23 نقطة

2- إنتر ميلان 22 نقطة

3- أتلانتا 17 نقطة

4- نابولي 16 نقطة

5- كالياري 14 نقطة

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6- بارما 13 نقطة

7- روما 13 نقطة

8- لاتسيو 12 نقطة

9- فيورنتينا 12 نقطة

10- تورينو 10 نقاط

11- أودينيزي 10 نقاط

12- ميلان 10 نقاط

13- ساسولو 9 نقاط

14- بولونيا 9 نقاط

15- هيلاس فيرونا 9 نقاط

16- ليتشي 8 نقاط

17- جنوى 8 نقاط

18- بريشيا 7 نقاط

19- سبال 6 نقاط

20- سامبدوريا 4 نقاط