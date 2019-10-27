رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا يستعد ملعب حديقة الآمراء، لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع باريس سان جيرمان ضد مارسيليا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي"الليج1" .

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم بالدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم بالدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الآمراء، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الأمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم بالدوري الفرنسي، عبر قناة BeIN Sports 6HD، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الفرنسي .

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التشكيل المتوقع لكتيبة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

حراسة المرمى : كيلور نافاس .

خط الدفاع : توماس مونييه، تياجو سيلفا، ماركينيوس، بيرنات .

خط الوسط : ماركو فيراتي، إدريسا جانا جايي، أندير هيريرا .

خط الهجوم : كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، أنخيل دي ماريا .