رياضة | موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس

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موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس يستضيف ملعب الإمارات، المباراة النارية التي ستجمع آرسنال ضد كريستال بالاس، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" .

موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات، في الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي

وتذع مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي .

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التشكيل المتوقع لكتيبة آرسنال ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى : لينو .

خط الدفاع : كالوم تشامبرز، باباستاثوبولوس سوكراتيس، ديفيد لويز، كولاسيناك .

خط الوسط : ماتيو جندوزي، جرانيت تشاكا، توريرا، داني سيبايوس.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي، بير إيمريك أوباميانج .