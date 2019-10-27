رياضة | ضربة قاضية لدفاع برشلونة

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب الكامب نو في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

وشارك الإسباني سيرجيو روبيرتو في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم بشكل طبيعي ليصبح جاهزًا لمباراة بلد الوليد.

وكان روبيرتو قد غاب عن برشلونة في المباراة الماضية أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

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وواصل المدافع الفرنسي صامويل أوميتي التدريب منفردًا على هامش المران ولم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق قبل مواجهة سلافيا براج بكدة قوية في الركبة.

وباتت فرص أومتيتي صعبة في المشاركة أمام بلد الوليد، بعدما غاب أيضًا عن المباراة السابقة أمام سلافيا براج.

والجدير بالذكر أن برشلونة لم يخوض مواجهة الكلاسيكو أمس السبت أمام ريال مدريد بعدما تقرر تأجيلها إلى 18 ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.