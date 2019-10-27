رياضة | حسام البدري يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب استعداد للتصفيات الإفريقية

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على موعد إعلان قاسمة الفراعنة استعدادا للمعسكر المغلق للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وحدد البدري، موعد إعلان قائمة الفراعنة، عقب مواجهة المصري البورسعيدي ضد كوت دي أور بطل سيشل وبيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني، في ذهاب دور ال32 المكرر لكأس الكونفدرالية.

وقرر البدري، الدخول في معسكر تدريبي غدا الإثنين، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

6 محترفين في قائمة الفراعنة للمعسكر المغلق



وأعلن حسام البدري قائمة المحترفين التي ضمت 6 لاعبين، وجاءت كالآتي:-

"أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي - محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي - وأحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالي - محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي - محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، ضيفا اليوم على كوت دي أور بطل سيشل، في ذهاب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.

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موعد مباراة المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل



وتقام مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل على ملعب ليتيته، في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصر بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان المصري تأهل إلى ملحق دور ال32 بكأس الكونفدرالية، على حساب ماليندي بطل زينجبار، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بالدور التمهيدي الأول.

فيما يحل بيراميدز سبورت ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، اليوم الأحد في ذهاب دور ال32 مكرر للكونفدرالية، حيث تأهل على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بالدور السابق.

مصر تستهل مشوار التصفيات بمواجهتي كينيا وجزر القمر



ويستهل المنتخب الوطني لبداية التصفيات حيث يلتقي ضد كينيا وجزر القمر، والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.