رياضة | عاجل.. تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز ضد يانج أفريكانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز ضد يانج أفريكانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية". ويسعى الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتسهيل مهمته قبل مباراة الإياب والتي ستقام في القاهرة. ويخوض رجال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر مباراة اليوم بصفوف مكتملة، حيث يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهم في البطولة. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - عمر جابر خط الوسط : محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد فاروق خط الهجوم : دودو الجباس. أما البدلاء :-

مهدي سليمان - محمد حمدي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - جون أنطوي - محمود حمادة.

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