رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم.. روما ضد ميلان بث مباشر

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 27 - 10 - 2019، ويأتي أبرزها مباراتي روما ضد ميلان، وفيورنتينا ضد لاتسيو.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم “الجولة التاسعة”

بولونيا ضد سامبدوريا، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أتالانتا ضد أودينيزي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

سبال ضد نابولي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تورينو ضد كالياري، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

روما ضد ميلان، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا ضد لاتسيو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل موقعة روما ضد ميلان