اونلاين | kora أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول وتوتنهام تابع لايفNQW PLUS

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ويدخل توتنهام مباراة الغد في شمال إنجلترا على خلفية فوزه بخماسية نظيفة على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي في دوري الأبطال هذا الأسبوع، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات محلياً بعد خسارة وتعادل في الجولتين الأخيرتين (0-3 أمام برايتون و1-1 مع واتفورد توالياً).

لكن فريق بوكيتينو سيكون أمام اختبار صعب في مواجهة فريق يقدم أداء لافتاً، ويخوض الموسم بشهية إحراز لقب بطولة إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وكسر احتكار مانشستر سيتي للقب الموسمين الماضيين.

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وسيكون على فريق شمال لندن في حال أراد الخروج بالنقاط الثلاث في مباراة الأحد، التفوق على إحصاءات تصب بالكامل لصالح النادي الأحمر الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 48 مباراة في الدوري الممتاز (أمام مانشستر سيتي في يناير 'كانون الثاني' 2019)، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري على أرضه إلى أبريل (نيسان) 2017 (أمام كريستال بالاس).