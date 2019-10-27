اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

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يلا شوت مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر اليوم
في المقابل، شكل بلوغ فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو النهائي وإنهاء الموسم المحلي في المركز الرابع، مؤشراً إلى دور مؤثر يحتمل أن يؤديه فريق شمال لندن هذا الموسم.