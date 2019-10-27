اونلاين | يلاشووت اونلاين Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزاني بث مباشر اليوم 27-10-2019 اون لاين كأس الكونفدرالية الأفريقية ، Pyramids vs Young Africans يحل نادي بيراميدز ضيفاً علي ارضية الملعب الوطني لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني في ايطار دور الـ 32 من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الاحد الموافق السابع والعشرون من اكتوبر يخل نادي بيراميدز مواجهة يانغ أفريكانز بقيادة الأوغندي سيباستيان ديسابر زاعماً الفوز وتحقيق نتائج ايجابية وجاء نادي بيراميدز من فوز امام الانتاج الحربي في الدوري المصري بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لتدفعة للفوز في هذه المقابلة المنتظرة بينما نادي يانغ أفريكانز يحقق نتائج إيجابية في دوري فوداكوم التنزاني الممتاز واستطاع الفوز علي نادي مباوي بهدف وايضا استطاع الفوز علي نادي كوستال يونيون بهدف بعد التعادل امام زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا الدور الثاني.

في لقاء هام ومثير يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت، ويخوض بيراميدز اللقاء ساعيًا للفوز خاصة وأنّ تلك المشاركة هي الأولى من نوعها في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدوري، لذا فهو يسعى لتحقيق الإنجاز الذي حققه نادي الزمالك الموسم الماضي والذي استطاع الفوز بالنسخة الأأخيرة من الكونفدرالية، بعدما توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، في المقابليأمل الفريق التنزاني الخروج بنتيجة إيجابية كون ان المباراة على أرضه ووسط جمهوره لذا فإن المهمة ستكون سهلة بالنسبة له حال الفوز اليوم لكن الخسارة ستضعه في مأرق كبير .

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يسعى بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، لتسهيل مهمته فى مباراة العودة المقرر إقامتها فى القاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، من أجل التأهل لدور المجموعات.

عقبة شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الأول، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز بيراميدز بهدف نظيف فى مواجهة الإياب بالجزائر.

جدير بالذكر أن بيراميدز سيواجه يانج أفريكانز في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في القاهرة.