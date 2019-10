اونلاين | رابط كورة لايف NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف بيراميدز 7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط كورة لايف NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف بيراميدز 7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. كان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0). أما فريق يانج أفريكانز فلقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية. يسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل تنزانيا تسهل من مباراة العودة المقرر لها 3 نوفمبر المقبل حتى لايتكرر سيناريو شباب بلوزداد الجزائرى الذى كاد يطيح بالفريق خارج الكونفدرالية لولا هدف جون أنطوى والصعود من قلب الجزائر. نجح بيراميدز فى تصدر مسابقة الدوري المصرى بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للمسابقة ، ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 في صدارة ترتيب الدوري، في ظل خوضه مباراة أكثر من الزمالك واثنين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الانتاج عند ست نقاط في المرتبة التاسعة. Advertisements بينما الموسم الحالي في بطولة الدوري التنزانى، يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني عشر، برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضهم، فاز في لقاء وتعادل بلقاء، وخسر آخر. يعد عبد الله السعيد نجم الاهلى السابق هو اللاعب الابرز فى صفوف بيراميدز سواء لخبرته الطويلة فى المحافل الافريقية أو لمستواه المتميز هذا الموسم حيث يعتلى صدارة هدافى الدوري برصيد 5 اهداف واقترابه من دخول نادى المائة هدف محلياً. على الجانب الاخر يعد اللاعب الأبرز في يانج أفريكانز هو باتريك سيبومانا والذي سجل 5 أهداف في الدوري التنزاني بالموسم الماضي، وهدفين بدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزاني المسابقة. يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا. فيما تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

