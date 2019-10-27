اونلاين | HD كورة لايف almisrii مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر يلاشوت PLUS تابع لايف مباراة المصري الآن مجانا on sport

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مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر مباريات اليوم 27 من اكتوبر يلا كورة مباشر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى ذهاب دور الـ32 مكرر من البطولة الافريقية كورة مباشر مباراة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية حيث يقام اللقاء almisrii vs kuti di uwr على ملعب لينيت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر موقع كورة اون لايف.

مشاهدة مباراة المصري وكوتي دي أور بث مباشر

مشاهدة مباراة المصري مع كوتي دي أور يلا كورة مباشر ضمن منافسات الدور ال32 مكرر من البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الثانية بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية بث مباشر مباريات اليوم من موقع كورة اون لايف بدون تقطيع .

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مباراة المصري مع كوتي دي أور

almisrii vs kuti di uwr

توقيت الساعة 14:00 فى مصر

توقيت الساعة 15:00 فى السعودية