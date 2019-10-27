لماذا نشر جيرارد بيكيه رقم هاتفه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، رقم هاتفه المحمول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدى بعض التذاكر لحضور مباراة الافتتاح في بطولة كأس ديفيز للتنس لمشجع تحدث معه هاتفيا.

وبحيب “روسيا اليوم” تقوم شركة “كوزموس” التي يملكها بيكيه بتنظيم النسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز.

بيكيه كتب على حسابيه الرسميين على “تويتر وإنستجرام”: “في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001”.. لتنهال المكالمات والرسائل على هاتف المدافع في عدة دقائق ليستقبل ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية.

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اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، أوضج أنه تحدث مع مشجع مدريدي يدعى خوسيه، وقام بإهدائه تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز، البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

وما لا يعرفه الكثيرون عن بيكيه أن عمله كمدافع في برشلونة، ما هو إلا هواية على ما يبدو، لأن عمله الحقيقي ينصب على إنشاء إمبراطورية اقتصادية ضخمة متعددة الأطراف والاختصاصات: شركة لألعاب الفيديو، وماركة مستقلة للنظارات الشمسية، مكتب للمزايدات الرياضية، إضافة الى شركة عقارات ضخمة، إلى جانب شركة تملك حقوق بث منافسات بطولة “كأس ديفيز للتنس”.

اللاعب أنشأ شركة خاصة وهي “كوزموس هولدينج غروب” استحوذ عبرها على غالبية أسهم نادي “إف سي أندروا”، وكان ينافس آنذاك في دوري الدرجة الخامسة، قبل أن يقفز به بيكيه قفز إلى دوري الدرجة الثالثة.