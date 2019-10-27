كونور ماكجريجور يتعرض لموقف محرج في روسيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض المصارع الأيرلندي كونور ماكجريجور، البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، لموقف محرج في العاصمة الروسية موسكو.

المصارع خلال حصة تدريبية قام بها في فندق إقامته بموسكو على هامش زيارته للعاصمة الروسية، ألقى شاب من جمهورية داغستان الروسية باتجاهه عبوة بلاستيكية اعتراضا على تهجم المقاتل الأيرلندي على مواطني داغستان واتهامهم بالجبن خلال مؤتمر صحفي.

الحراس تدخلوا على الفور وأخرجوا الشاب من القاعة التي استضافت الحصة التدريبية، وسط تلاسن بينه وبين ماكجريجور.

Advertisements

المصارع البالغ من العمر 30 عاما، عقد مؤتمرا صحفيا في موسكو، أعلن فيه عودته لحلبات القتال في 18 يناير المقبل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وربما يعود اختيار ماكجريجور لموسكو مكانا يعلن فيه عودته لحلبات القتال، وتحدثه بعدم احترام تجاه مواطني جمهورية داغستان، ليؤثر على قرار البطل الروسي حبيب نورمحمدوف الذي تغلب عليه بالإخضاع في النزال الشهير الذي جمعهما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة “UFC 229” في مدينة لاس فيجاس في أكتوبر 2018.

وسبق وأعلن حبيب في أكثر من مناسبة أنه لن يقبل بنزال ماكجريجور مرة ثانية، رغم طلب الأيرلندي الدائم لنزال ثأري من البطل الروسي.