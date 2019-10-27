شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يستهدف نجمي برشلونة في يناير المقبل والان مع التفاصيل

عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية علي غلافها اليوم الاحد قائلة؛راكي فيدال الانتر يريدكم ، حيث يستهدف نادي الانتر الايطالي االلاعبين الاثنين في يناير القادم .

وبدأت بالفعل مفاوضات الانتر مع النادي الكتالوني من اجل النجمين ، ويفضل البرسا بيع الكرواتي "إيفان راكيتيتش" والتمسك بفيدال ، ويري النادي ان الفريق بحاجة الي فيدال في الوقت الحالي .

وظهر اللاعب الكرواتي " راكيتيتش" بأنه ليس سعيد مع البرسا ، حيث لم يشارك اللاعب كثيرا هذا الموسم واذا شارك يدخل بديلا وهو الامر الذي يرفضه اللاعب بعد ماكان اساسيا في المواسم السابقة ، فبعد تعاقد البرسا مع الهولندي ديونج بات اللاعب قريب من الرحيل الي الانتر .

يذكر ان الانتر يحتل المركز الثاني في الدوري الايطالي برصيد ٢٢ نقطة ، خلف المتصدر يوفنتوس ب٢٣ تقطة