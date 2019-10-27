شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطلب الاطلاع على تقارير «كوبر» و«أجيري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأول لكرة القدم، من محمد بركات مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق والتي سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أجيري، مدربا المنتخب السابقين، للاطلاع عليها بشكل عام.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.