كأس الكونفيدرالية: المصري (2) - (0) كوت دي أور.. «بث مباشر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ضيفًا على فريق كوت دي أور، بطل سيشل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام أو سليمة، عمر كمال، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن علي، أوستين أموتو، محمود وادي
تابع البث المباشر للمباراة:
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