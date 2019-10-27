شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الكونفيدرالية: المصري (2) - (0) كوت دي أور.. «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ضيفًا على فريق كوت دي أور، بطل سيشل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

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أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام أو سليمة، عمر كمال، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن علي، أوستين أموتو، محمود وادي

تابع البث المباشر للمباراة: