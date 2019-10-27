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كلوب يفكر في الدفع بجوميز بديلا لماتيب أمام توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

يفكر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي، في الدفع بالدولي الإنجليزي جو جوميز بديلاً لجوبل ماتيب أمام توتنهام في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول أمام توتنهام

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ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد رود.

سبب غياب ماتيب

ويعاني الكاميروني جويل ماتيب مدافع الريدز من إصابة، ومن المحتمل أن يغيب عن مواجهة توتنهام بعد أن غاب أمام جينك يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" أن كلوب، يفضل الدفع بجوميز  بدلًا من زميله لوفرين، بسبب أخطاء ديان لوفرين، بجانب أن جوميز أقرب في المستوى من جويل ماتيب وهو ما يريح فيرجيل فان دايك.

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