شكرا لقرائتكم سبب تأجيل ميتشو سفره إلى صربيا خلال توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، سفره إلى بلاده في فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.

وقرر ميتشو الاستمرار في القاهرة من أجل وضع خطة إعداد الفريق في فترة توقف الدوري الممتاز، وذلك لعلاج السلبيات والأخطاء التى حدثت فى الفترة الأخيرة.

وسينتظم الزمالك فى معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالسادس من أكتوبر لمدة 4 أيام استعدادا لاستئناف الدوري على أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة التوقف.

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