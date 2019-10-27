سبب تأجيل ميتشو سفره إلى صربيا خلال توقف الدوري...

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وقرر ميتشو الاستمرار في القاهرة من أجل وضع خطة إعداد الفريق في فترة توقف الدوري الممتاز، وذلك لعلاج السلبيات والأخطاء التى حدثت فى الفترة الأخيرة.
وسينتظم الزمالك فى معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بالسادس من أكتوبر لمدة 4 أيام استعدادا لاستئناف الدوري على أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة التوقف.
حرص الجهاز الفى لمنتخب مصر الأول على التواصل مع المدير الفنى الصريى للزمالك ميتشو لطلب إنهاء إجازة اللاعبين الدوليين بالفريق والاكتفاء بالحصول على 3 أيام فقط بدلا من 6 أيام مثل باقى لاعبى الفريق .
ويدافع لاعبو الزمالك محمود علاء وطارق حامد، عن ألوان منتخب مصر، حيث إن المدرب الصربى منح لاعبى الزمالك راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى، قبل أن يتم الموافقة على إنهاء إجازة الدوليين مبكرا والاكتفاء بمنحهم 3 أيام فقط فى ظل موافقة ميتشو وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء على طلب الجهاز الفنى للمنتخب بعدما تواصل معهما محمد بركات مدير المنتخب.
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