شكرا لقرائتكم كوت دى اور ضد المصري .. الأخضر ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوت دى اور ضد المصري





أنهى فريق المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدما بهدفين نجح فى تسجليهما فى أول ربع ساعة فى شباك كوت دى اور بطل سيشل، فى اللقاء المقام على ملعب "لينيتيه"،فى ذهاب دور الـملحق من النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية .

افتتح أهداف المصرى اللاعب أحمد ياسر فى الدقيقة 6، وسجل هدف التقدم الثانى محمود وادى فى الدقيقة 15 .

كوت دى اور ضد المصري

واختار الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال تشكيل الفريق المقرر أن يخوص مباراة اليوم امام كوت دى اور فى ذهاب دور الـملحق من النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية ، بملعب لينيتيه بسيشل .

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