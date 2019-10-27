شكرا لقرائتكم الأهلي يمنح وليد أزارو "استمارة 6" في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برحيل المغربي وليد آزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال تلقيه عرضاً جيداً ورسمياً على أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه.

ولا يقدم آزارو عروض جيدة هذا الموسم مع الاهلي وغاب عن التشكيل الأساسي للفريق ليضطر المدرب السويسري للاعتماد على النيجيري جونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح خلال معظم المباريات الماضية.

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وتبدو علاقة أزارو متوترة بالمدرب السويسري الأمر الذي جعل المهاجم المغربي يُفكر هو الأخر في الرحيل عن القلعة الحمراء والبحث عن عرض عربي أو أوربي.

ويبدو أن مصير المهاجم المغربي مع الاهلي بات غامضا للغاية بسبب عدم المشاركة وشعور اللاعب بأنه غير مُرحّب به في التشكيل الاساسي للفريق.