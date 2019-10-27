شكرا لقرائتكم لأول مرة نجم الزمالك ينضم لمعسكر منتخب مصر الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسؤولو الزمالك، اخطارا بشأن انضمام أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق للمنتخب الوطنى فى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه غداً الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وسيكون لاعبى الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب هم محمود علاء وطارق حامد ومحمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو ويعد انضمام الأخير لأول مرة بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الماضية.

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وينطلق معسكر المنتخب الوطنى بداية من الغد على أن ينضم له لاعبى الفريق الأبيض بعد الحصول على راحة سلبية بعد المشاركة مع الفريق الأبيض فى الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى.

من جهتهم تمسك مسؤولو نادي الزمالك بتواجد اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول في معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر والذي سيبدأ الخميس المقبل ويستمر لمدة 4 أيام وتوصل الجهاز الفني لمنتخب مصر لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك، على انضمام لاعبي الأبيض لمعسكر الفراعنة غدًا الاثنين، على أن يعودون للزمالك والانتظام في معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر بداية من الخميس، على أن يستعيد منتخب مصر لاعبي الأبيض عقب نهاية معسكر أكتوبر.