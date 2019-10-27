شكرا لقرائتكم لأول مرة نجم الزمالك ينضم لمعسكر منتخب مصر الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون لاعبى الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب هم محمود علاء وطارق حامد ومحمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو ويعد انضمام الأخير لأول مرة بعد تألقه مع فريقه فى الفترة الماضية.
وينطلق معسكر المنتخب الوطنى بداية من الغد على أن ينضم له لاعبى الفريق الأبيض بعد الحصول على راحة سلبية بعد المشاركة مع الفريق الأبيض فى الفوز على جينيراسيون فى دورى أبطال أفريقيا الخميس الماضى.
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