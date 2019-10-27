شكرا لقرائتكم ديلي ميل: فتحي أحبط خطة الجبلاية والبدري لمنح شارة الكابتن لـ محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على رفض أحمد فتحي مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر منح شارة القيادة إلى محمد صلاح نجم ليفربول قبل إنطلاق مشوار "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021، الشهر المقبل.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتى أو ليبيريا، فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر بالجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

وقالت الصحيفة أن أحمد فتحي أحبط خطة اتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب "الفراعنة" كنوع من الإعتذار عن كارثة عدم التصويت للنجم المصري في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذ بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حيث لم يحصل محمد صلاح على أصوات مدرب وقائد منتخب مصر في استفتاء جوائز الفيفا للأفضل وذلك لوجود أخطاء تقنية وعدم توقيع المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة على الخطابات المرسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مما دفع الأخير لعدم اعتماد أصوات مصر في الاستفتاء.

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ونشرت الصحيفة قائلة أن أحمد فتحي إرتدى شارة قيادة منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة أمام بتسوانا والتي شهدت غياب محمد صلاح بسبب الاصابة، مشيرة إلا أن هناك محاولات لكسب ود نجم ليفربول من جديد، في ظل حالة الغضب التي سيطرت عليه جراء عدم إعتماد تصويت مصر في سباق الحصول على جائزة "ذا بيست" لأخطاء إدارية.

وبدوره وخلال جلسة خاصة طالب محمد بركات، مدير منتخب مصر، أحمد فتحي بمنح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وهو ما تحفظ عليه جوكر الأهلى خلال الجلسة، وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وفى حال عدم الحصول على شارة القياده فإنه سيعتذر عن التواجد فى المعسكر المقبل، وأكد أن هذا الأمر ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه، إلى جانب أنه النظام المتبع فى المنتخب المصرى.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو على الترتيب.