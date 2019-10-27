كوت دى اور ضد المصري .. الأخضر يتقدم على بطل سيشل بهدفين فى 15 دقيقة...

استطاع فريق المصرى البورسعيدى أن يسجل هدفين فى أول ربع ساعة فى شباك كوت دى اور بطل سيشل، فى اللقاء المقام على ملعب "لينيتيه"،فى ذهاب دور الـملحق من النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية .

افتتح أهداف المصرى اللاعب أحمد ياسر فى الدقيقة 6، وسجل هدف التقدم الثانى محمود وادى فى الدقيقة 15 .

واختار الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال تشكيل الفريق المقرر أن يخوص مباراة اليوم امام كوت دى اور فى ذهاب دور الـملحق من النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية ، بملعب لينيتيه بسيشل .

ويضم تشكيل المصرى كلا من أحمد مسعود، احمد شوشة، إسلام ابو سليمة، عمر كمال، ايزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، كريم العراقى .

Advertisements

كوت دى اور ضد المصري

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.