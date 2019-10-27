دورتموند ينفي تمرد ماريو جوتزه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني ما تردد عن «تمرد» نجمه ماريو جوتزه (27 عاماً) عقب خروجه من ملعب فيلتنز أرينا في مباراة التعادل السلبي على أرض شالكه في ديربي المدينة.

واستبدل المدرب لوسيان فافر اللاعب في الدقيقة 58 وسط شائعات بوجود خلاف بينهما بعد تفاديهما المصافحة المعتادة عند خط التماس ثم توجه مباشرة خارج الملعب، لكن النادي قال إن اللاعب خرج من الملعب للذهاب لمشفى قريب للخضوع لأشعة على مفصل يده بسبب سقوطه أرضا أثناء المباراة. وشارك ثورجان هازارد شقيق نجم الريال الحالي بديلا لجوتزه لكنه فشل في ترك بصمة بخط الهجوم فيما تبقى من المباراة.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في البوندسليجا لكنه فاز مرة واحدة في آخر 5 مباريات بالدوري، بينما يحتل شالكه المركز السابع. وتتصاعد الضغوط حالياً على المدرب فافر خصوصاً بعد خسارته أوروبياً أمام إنتر ميلان.