مورينيو سلاح بيريز للضغط على زيدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إسبانية عن استخدام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز «فزاعة» مورينيو للضغط على مدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان كي يقدم فريقه أفضل أداء ممكن في المباريات. وسبق لبيريز أن استخدم نفس السلاح الموسم الماضي في حقبة لوبيتيجي وسولاري وعاد هذا الموسم ليضغط على زيدان ونجومه المعارضين لعودة المدرب البرتغالي خصوصاً القائد سيرجيو راموس والظهير مارسيلو والمهاجم كريم بنزيمة وحتى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وكان راموس صرح داعماً لمدربه: «غرفة الملابس مع زيدان حتى الموت مهما حصل»، فيما رجحت مصادر أن يكون أليجري، مدرب اليوفي السابق، الخيار الأول لخلافة الفرنسي.

ورشح فالدانو، المسؤول السابق في النادي، الأسطورة راؤول وكتب في عموده بصحيفة البايس: «راؤول سيكون جوارديولا الريال، وسيقود الفريق بحماس، سيميوني في أتلتيكو مدريد لأنه يعرفه جيداً، مورينيو أو أليجري؟ حسناً لنحترم أولاً المدرب الحالي زيدان وإذا أردنا الحديث عن المستقبل فلنحرص على عدم نسيان راؤول، معه البرنابيو سيتخلص من حساسيته فهو جاد ومضحٍ وعملي وتنافسي».