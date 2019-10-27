شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول 3 مواجهات للأهلى والزمالك بدور المجموعات الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الوقت مازال مُبكراً على إنطلاقات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والذى يُشارك فيها الاهلي والزمالك عن الكرة المصرية بإعتبار أن المصري وبيراميدز يُشاركان في الكونفدرالية فيما يُشارك الاسماعيلي والأتحاد السكندري في البطولة العربية إلا أن الحديث عن الصراع الأفريقي وقوته لقطبي الكرة المصرية بدأ يستحوذ على إهتمامات قطاع كبير من جماهير الكرة المصرية.

في التقرير التالي ، نلقي بعض التساؤلات الخاصة بمباريات الاهلي والزمالك في دور المجموعات لدوري الأابطال بعدما أعلن عنها الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات الماضية وإلى التفاصيل:

س: ما هي مجموعة الأهلي في دور المجموعات؟

ج: الأهلي يلعب ضمن المجموعة الثانية ومعه كلاً من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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س: وماذا عن مجموعة الزمالك في دور المجموعات؟

ج: الزمالك يلعب ضمن المجموعة الإولى ، ومعه ، كلاً من: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

س: ماذا عن مواعيد مباريات الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا؟

ج: يلعب الأهلي مع النجم الساحلى فى الجولة الأولى بإستاد رادس بتونس يوم 29 من نوفمبر المقبل ثم يستضيف الاهلي الهلال السودانى فى الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر ثم يستضيف الاهلي فريق بلاتينيوم الزيمبابوى فى الجولة الثالثة يوم 28 من ديسمبر المقبل.

س: وماذا عن مواعيد مباريات الزمالك ؟

الزمالك يحل ضيفاً على مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى يوم 30 نوفمبر المقبل بالكونغو وفي الجولة الثانية تُقام مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي فى الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر بمصر وفي الجولة الثالثة يلعب الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة يوم 28 من ديسمبر المقبل بزامبيا.

س: كيف تأهل الاهلي والزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا؟

ج: الأهلى تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطيه عقبة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان فى دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، ثم كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 من البطولة الإفريقية، فيما تأهل الزمالك إلى مرحلة المجموعات عقب فوزه على فريق نكانا الزامبى فى الدور التمهيدى بالبطولة القارية، ثم جينيراسيون فوت السنغالى، فى دور الـ32 بالبطولة.