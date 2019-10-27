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فايلر يبحث مع معاونيه اليوم خطة الأهلي خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي ، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

تأتى جلسة فايلر من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أكد أن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجارى بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى فى القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

 

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