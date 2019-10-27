شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصرى يتقدم على بطل سيشل بهدفين فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى وكوت دى أور بطل سيشل المقامة حالياً باستاد لينيتيه فى ذهاب دور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد.

سجل هدفى المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة السادسة ومحمود وادى فى الدقيقة الخامسة عشرة، وأضاع لاعبو المصرى أكثر من فرصة هدف محقق عن طريق محمود وادى والذى وصل بالكرة إلى مرمى الفريق المنافس لكنها خرجت بجوار القائم.

ويخوض المصرى اللقاء بتشكيل يضم كلا من: أحمد مسعود، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، إيزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، وكريم العراقى.