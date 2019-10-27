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ميتشو يرفض السفر إلى صربيا فى إجازة الزمالك بسبب برنامج معسكر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربي ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، السفر إلى بلاده فى فترة الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

 

وفضل ميتشو الاستمرار فى القاهرة لوضع خطة إعداد الفريق فى فترة توقف الدورى الممتاز، لعلاج السلبيات والأخطاء التى ظهرت الفترة الأخيرة.

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق الخميس المقبل بالسادس من أكتوبر لمدة 4 أيام استعداداً لاستئناف الدورى على أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى عقب نهاية فترة التوقف.

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