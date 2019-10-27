شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة العالمية صاحبة الـ74 عاما لـ سوبر كورة: الزواج أبعدنى عن "حب العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سهير العطار، بطلة العالم فى السباحة للأساتذة والتى تبلغ من العمر 74 عاما، والحاصلة على المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة العالم، التى أقيمت فى كوريا مؤخرا، أنها لم تكن تتوقع أن تحقق هذه الميدالية.

وقالت سهير العطار فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، إنها كانت تتوقع تحقيق أحد المراكز الرابع أو الخامس، لذلك كانت فرحتها بالتتويج لا توصف.

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