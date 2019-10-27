شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك مع مازيمبى والأندية الكونغولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
واجه الزمالك مازيمبى فى 6 مناسبات حقق فيه فوزا وحيدا، فيما خسر 3 مباريات وتعادل فى 2.
كانت بداية العقدة فى نصف نهائى دورى الأبطال عام 2002، عندما تعادلا فى الكونغو الديمقراطية 1-1 قبل أن يفوز الزمالك فى القاهرة بهدفين نظيفين.
2012
التقى الفريقان فى دور المجموعات وفاز مازيمبى ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين 4-1.
2014
وفى دور المجموعات فاز مازيمبى بالكونغو بهدف نظيف، وتعادل سلبا بالقاهرة.
إجمالًا واجه الزمالك الفرق الكونغولية فى البطولات الأفريقية 14 مرة، فاز فى 4 وتعادل 3 وخسر 7 مباريات.
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