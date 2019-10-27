شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك مع مازيمبى والأندية الكونغولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل نادى الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد، الخميس الماضى، فى إياب دور الـ32 من المسابقة، ليدخل الأبيض المجموعة الأولى والتى تضم كلا من مازيمبي الكونغولي، وبريمييرو دى أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبى. ونستعرض تاريخ مواجهات الزمالك مع أقوى فرق المجموعة والمرشح لحصد اللقب "مازيمبي الكونغولي". واجه الزمالك مازيمبى فى 6 مناسبات حقق فيه فوزا وحيدا، فيما خسر 3 مباريات وتعادل فى 2. كانت بداية العقدة فى نصف نهائى دورى الأبطال عام 2002، عندما تعادلا فى الكونغو الديمقراطية 1-1 قبل أن يفوز الزمالك فى القاهرة بهدفين نظيفين. 2012 التقى الفريقان فى دور المجموعات وفاز مازيمبى ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين 4-1. Advertisements 2014 وفى دور المجموعات فاز مازيمبى بالكونغو بهدف نظيف، وتعادل سلبا بالقاهرة. إجمالًا واجه الزمالك الفرق الكونغولية فى البطولات الأفريقية 14 مرة، فاز فى 4 وتعادل 3 وخسر 7 مباريات.

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