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محمود وادى يضيف الهدف الثانى للمصرى فى مرمى كوت دى أور بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمود وادى، لاعب فريق المصرى  ، الهدف الثانى لفريقه فى مرمى كوت دى اور بطل سيشل فى الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد لينيتيه بسيشل، فى ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

 

وكان أحمد ياسر قد أحرز الهدف الأول للمصرى فى الدقيقة السادسة من أحداث المباراة، وأضاع محمود وادى فرصة إحراز هدف آخر بعد خروج الكرة بجوار القائم.

 

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بدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، إيزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، وكريم العراقى. 

 

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

 

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