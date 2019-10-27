شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بيراميدز يتوجهون إلى ملعب مباراة يانج أفريكانز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو فريق بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر فندق الإقامة فى تنزانيا متوجهين إلى الملعب الوطنى الذى سيحتضن مباراتهم أمام يانج أفريكانز فى الثالثة عصرًا فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان ديسابر أعلن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز والذى ضم كلا من: أحمد الشناوى، عمر جابر، عبد الله بكرى، دونجا، تراورى، محمد فتحى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، دودو الجباس، رجب بكار، وأحمد منصور.

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وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).











