شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يتقدم للمصرى فى مرمى بطل سيشل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل أحمد ياسر أول أهداف المصرى فى مرمى كوت دى اور بطل سيشل فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد لينيتيه بسيشل، فى ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

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وبدأ المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، إيزى إيميكا، سعيد السنبورى، أحمد ياسر، حسن على، أوستن اموتو، محمود وادى، وكريم العراقى.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.