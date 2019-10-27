مشاهدة مباراة المصري وكوت دي اور بث مباشر من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة خدمة خاصة لقرائه الأعزاء بإذاعة بث مباشر لمباراة المصرى وكوت دي اور اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري مع نظيره كوت دي اور بطل سيشل على ستاد لينيتيه بعدما حقق الفريق البورسعيدى فوزًا مهمًا على ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

على الجانب الأخر ، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة صن داونز الجنوب أفريقي في سيشل (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية .

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