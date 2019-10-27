المصري يصل ملعب لينيتيه استعدادا لمواجهة بطل سيشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق المصرى البورسعيدى إلى ملعب لينيتيه استعدادا لمواجهة نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثانية عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

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على الجانب الأخر ، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية .

وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم:أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.