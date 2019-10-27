شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد، المقرر إقامته على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تأتي الجلسة من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن فترة توقف مسابقة الدوري تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجاري بخوض معسكر إعداد خارجي، على أن يعقبه مرحلة أخرى في القاهرة عقب العودة من الخارج؛ استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.