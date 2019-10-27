شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» عن أزمة «الشارة» بالمنتخب: أنصح صلاح بحل الأمر على طريقة الخطيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد المصري لكرة القدم السابق، تعجبه من قيام الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالتحدث مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، بشأن التنازل عن شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال شوبير في في حوار على قناة الأهلي «الجهاز الفني للمنتخب هو من صنع الأزمة، لم أصدق في البداية أنهم بالفعل تحدثوا مع أحمد فتحي حول هذا الأمر، بكل تأكيد لم يوافق فتحي على هذا الطلب».

وأوضح: «الحل في منتهى البساطة.. الجهاز الفني كان لا يضم أحمد فتحي من البداية.. وخلصت على كدة».

Advertisements

وأضاف: «كنت أول من اقترح أن يكون صلاح قائدا لمنتخب مصر، عندما كنت في موقع المسؤولية باتحاد الكرة قلت هذا الأمر قبل كأس الأمم الأفريقية، لأننا في ذلك التوقيت كنا بحاجة للاعب بشخصية محمد صلاح يكون قائدا للمنتخب مع كل الاحترام والتقدير لأحمد المحمدي».

وأكمل: «لكن طالما عاد أحمد فتحي للمنتخب فالأمر مختلف، لو عاد بي الزمن وكان فتحي متواجدا في كأس الأمم، لما اقترحت أن يصبح صلاح قائدا، هذا الأمر يخص الجهاز الفني والإداري للمنتخب بكل تأكيد، وأتمنى أن يكون هناك وضوح في هذا الأمر وينتهي الجدل دون مشاكل».

واختتم: «نفس الموضوع حدث من قبل في الأهلي، عندما اختار هديكوتي الخطيب ليصبح قائدا للفريق في وجود مصطفى يونس وصفوت عبدالحليم ومصطفى عبده، واللاعبين اعترضوا، والخطيب أنهى الموضوع بإعلانه أنه لا يريد الشارة، وانتهت الأزمة».